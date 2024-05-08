Kuzey Makedonya'da halk cumhurbaşkanlığı ikinci turu için sandık başında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuzey Makedonya'da halk cumhurbaşkanlığı ikinci turu için sandık başında

Geniş Video İzle

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'da halk cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi ve parlamento seçimleri için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminin geçerli sayılması için ikinci turda katılımın yüzde 40'ın üzerinde olması gerekiyor. Seçimlerde 17 milletvekili listesi içinden seçim yapılacak ve toplamda bin 755 aday bulunuyor.

08.05.2024 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Kuzey Makedonya'da halk cumhurbaşkanlığı ikinci turu için sandık başında

ÜSKÜP - Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'da halk cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi ve parlamento seçimleri için sandık başına gidiyor.

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'da 24 Nisan'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk sonuçlarına göre Gordana Siljanovska Davkova ve Stevo Pendarovski 2. tura kalmıştı. Kuzey Makedonya'da halk cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi ve parlamento seçimleri için sandık başına gidiyor. Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme sürecinde cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde toplam 1 milyon 814 bin 317, parlamento seçimi için ise 1 milyon 815 bin 350 kayıtlı seçmen oylarını 3 bin 480 sandıkta oy kullanabilecek. Oy verme işlemi saat 19.00'da son bulacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminin geçerli sayılması için ikinci turda katılımın yüzde 40'ın üzerinde olması gerekiyor.

Mahkumlar, engelli ve hasta kişiler ile yurt dışında yaşayanlar ise oylarını dün kullandı.

Seçmen, 17 milletvekili listesinden seçim yapacak

Seçmenler, 6. Seçim Bölgesi'nde 20'şer milletvekili olmak üzere toplamda 120 milletvekilinin seçildiği Parlamento seçimlerinde, 17 milletvekili listesi içinden seçim yapacak. Milletvekili aday listelerinde, iktidardaki Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği öncülüğünde "Avrupa Geleceği İçin" Koalisyonu, ana muhaefet partisi VMRO-DPMNE öncülüğündeki "Senin Makedonyan" Koalisyonu, Makedonya için Sivil Seçenek öncülüğündeki "Makedonya Cesur" Koalisyonu, Demokratik Bütünleşme Birliği öncülüğündeki Avrupa Cephesi İttifakı Koalisyonu, Sol (Levica) partisi, Arnavut muhalefet bloğu "VLEN" (Değer) Koalisyonu, ZNAM Hareketi, Birleşik Makedonya, Yeni Alternatif Üsküp, AVAJA, Avrupa Vatandaş Hareketi, Makedon Dönemi Üçüncü/Makedon Bağımsız Listeleri - Egemenler, Senin Partin, Rodina Makedonya, Desna (Sağ), Demokratlar Üsküp ve İşçi Partisi yarışıyor.

Bazı koalisyonların ve partilerin yalnızca belirli seçim bölgelerine yönelik listeleri olurken seçimlerde bin 2 erkek, 753 kadın toplam bin 755 aday bulunuyor.

Öte yanda Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu ve parlamento seçimleri için toplam bin 999 gözlemci, çevirmen ve yabancı gazeteci takip edecek.

Oy farkı 182 bin 586

Ülkede 7. kez cumhurbaşkanlığı, 11. kez parlamento seçimleri düzenleniyor. 24 Nisan'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda yarışan 7 adaydan en çok oyu alan ana muhalefet partisi VMRO DPMNE öncülüğündeki "Senin Makedonyan" Koalisyonu adayı Gordana Sijanovska Davkova ile mevcut cumhurbaşkanı ve iktidardaki Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği öncülüğünde kurulan "Avrupa Geleceği İçin" Koalisyonu adayı Stevo Pendarovski cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda cumhurbaşkanı seçilmek için yarışıyor. Siljanovska Davkova ilk turda en yakın rakibi Pendarovski'ye 182 bin 586 oy fark attı.

Kuzey Makedonya\'da halk cumhurbaşkanlığı ikinci turu için sandık başında
Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Milletvekili, Parlamento, Makedonya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya'da halk cumhurbaşkanlığı ikinci turu için sandık başında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Gazze’de Şifa Hastanesi’nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı Gazze'de Şifa Hastanesi'nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı
14:33 Kalben’in evine düzenlenen operasyondan görüntüler Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
13:01 İmamoğlu, yeğenini işe alan Bursa Belediye Başkanı Bozbey’i topa tuttu İmamoğlu, yeğenini işe alan Bursa Belediye Başkanı Bozbey'i topa tuttu
11:45 Dehşete düşüren görüntü Türkiye’den Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den! Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi
14:54 Bonservisini kullandılar Hakim Ziyech Galatasaray’da kalıyor Bonservisini kullandılar! Hakim Ziyech Galatasaray'da kalıyor
14:27 Yeşim Erçetin itiraf etti: Eşim intihar etti, kardeşi açıklamak istemedi Yeşim Erçetin itiraf etti: Eşim intihar etti, kardeşi açıklamak istemedi
13:56 KÜÇÜKÇEKMECE’de ’Şirine’ isimli kediye işkence davası başladı KÜÇÜKÇEKMECE'de 'Şirine' isimli kediye işkence davası başladı
13:29 Ankara’da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü Ankara'da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü
13:19 Taraftarın gözü kulağı ondaydı Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu Taraftarın gözü kulağı ondaydı! Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu
13:17 Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
13:02 Demans hastası annesini sokak sokak arıyordu Tren çarptığını öğrenince yıkıldı Demans hastası annesini sokak sokak arıyordu! Tren çarptığını öğrenince yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 15:17:22. #1.12#
SON DAKİKA: Kuzey Makedonya'da halk cumhurbaşkanlığı ikinci turu için sandık başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement