Kuzey Makedonya'da Yerel Seçimler Tamamlandı

19.10.2025 20:28
Kuzey Makedonya'da yerel seçimler sona erdi, katılım %39,87, sonuçlar birkaç saat içinde açıklanacak.

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'da yapılan yerel seçimde oy kullanma işlemi tamamlandı.

Kayıtlı 1 milyon 832 bin 415 seçmen, 3 bin 480 seçim merkezinde açılan sandıklarda 81 belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek üzere yerel saatle 07.00 ile 19.00 arasında oy kullandı.

Kuzey Makedonya Devlet Seçim Komisyonu (DİK) tarafından yerel saatle 17.00'de paylaşılan son veriye göre, seçime katılım yüzde 39,87 oldu.

Seçime ilişkin resmi olmayan ilk sonuçların birkaç saat içinde açıklanması bekleniyor.

Seçimde, yerel yönetimler için 309'u belediye başkanı adayı olmak üzere yaklaşık 10 bin 490 aday yarıştı.

Bugün yapılan seçimde yüzde 50'den fazla oy alamayan adayların bulunduğu belediyelerde, ikinci tur 2 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Kuzey Makedonya'da yerel seçimler 4 yılda bir yapılıyor.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen yerel seçimler daha önce 1996, 2000, 2005, 2009, 2013, 2017 ve 2021 yıllarında yapıldı.???????

Seçimde, Türkiye Yüksek Seçim Kurulu'ndan iki kişi olmak üzere 644'ü yabancı ve 807'si yerel toplam 1451 gözlemci akredite edildi.

Kaynak: AA

