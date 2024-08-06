Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı Çalışanı Sahte Madeni Para Üretmekle Suçlandı

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Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığında çalışan bir kişinin, son 2 yılda yüz binlerce sahte madeni 2 avro ürettiği şüphesiyle Kosova'nın başkenti Priştine'de gözaltına alındığı belirtildi.

Avrupa Polis Teşkilatınca (Europol) yapılan yazılı açıklamada, operasyonun, Kosova ve Kuzey Makedonyalı yetkililer tarafından, Europol ve Avrupa Birliği (AB) Ceza Hukuku İşbirliği Ajansının (Eurojust) desteğiyle aylarca süren titiz planlamanın sonucunda gerçekleştirildiği ifade edildi.

Son 2 yılda yüz binlerce sahte madeni 2 avro ürettiği şüphesiyle Priştine'de yakalanarak gözaltına alınan kişinin, 34 yaşında Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı çalışanı olduğu belirtilen açıklamada, Kuzey Makedonya'da birkaç yerde yapılan arama sonucunda sahte para üretme makineleri, binlerce birleştirilmiş madeni para ve madeni para kısımlarının ele geçirildiği vurgulandı.

Eurojust'tan yapılan açıklamada ise Kosova piyasasında dolaşıma sokulmak üzere olan yaklaşık 2 milyon sahte madeni 2 avronun, söz konusu kişi tarafından üretildiğinden şüphelenildiği bildirildi.

Kosova, son dönemde ülkede sahte madeni avroların artması nedeniyle ciddi sıkıntı yaşıyor.