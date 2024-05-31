Kuzey Makedonyalı 9 sanatçının hazırladığı \'Birlikte Bir Olmak\' resim sergisi Taksim\'de açıldı

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Kuzey Makedonyalı 9 sanatçının hazırladığı "Birlikte Bir Olmak" resim sergisi, Taksim'deki Kuzey Makedonya Kültür Merkezi'nde açıldı.

Küratör ve sanat tarihçisi Yıldız Asani, AA muhabirine, Makedonya Kültür Merkezi'nin bir projesi olan serginin ana temasının "birlikte var olmak" olduğunu söyledi.

Serginin sadece sanat ve kültür açısından değil, aynı zamanda Kuzey Makedonya'dan sergiye katılan kadın sanatçıların tanıtımı için önemli bir katkı sunduğunu belirten Asani, "Serginin çıkış fikri 'bir arada' olmak. Bu zengin ve etnik bir kültürel mozaikten gelen sanatçılar arasındaki birliği ve paylaşılan gücü simgeliyor. Sergimiz, kadınların bir araya geldiğinde sanat dünyasını değiştirme ve aynı zamanda farklılıklara dayalı bir toplum inşa etme gücüne sahip olduklarının güçlü bir kanıtı olarak da değerlendirilebilir." dedi.

"Sergimizde, farkı kültürlere ait sanatçılarımızı İstanbul'da bir araya getirdik"

Sergiye katılan sanatçıların Kuzey Makedonya Kültür Merkezi tarafından tespit edilerek Türkiye'ye davet edildiğini ve 5 gün boyunca İstanbul'da farklı açılardan gözlemleme fırsatına eriştiklerini aktaran Asani, şöyle devam etti:

"Sanatçılarımız İstanbul'a ilişkin yoğun bir deneyim yaşadılar. Her günün sonunda buraya gelerek eserlerini üretmeye çalıştılar. Burada gördüğünüz eserler, 5 günlük süre boyunca sanatçılarımızın yoğun çalışmasıyla ortaya çıktı. 9 kişiden oluşan bu sanat topluluğu, aslında Makedonya'nın çok kültürlü yapısının da bir özetini sunuyor bizlere. Sergimizde, farklı kültürlere ait sanatçılarımızı İstanbul'da bir araya getirdik ve ülkemizde bir arada yaşayan Makedon, Arnavut ve Türk gibi kimliklere sahip kültürlerin birlikte var olabileceğinin bir temsilini sunmak istedik. Sergimizin bir diğer amacı da sanatçılarımıza İstanbul gibi güzel bir şehirde etkileşimde bulunma ve onlara benzersiz bakış açılarını paylaşma fırsatı sunmaktı. Böylece onların bütün farklılıklarıyla ortak bir ruha sahip odluklarını, yarattıkları eserlerle ortaya koymalarını sağlamaya gayret ettik. Sanırım bunu da hep birlikte başardık ve çok mutluyuz."

Sanatçılar Yana Maneva, Çuposka, Lulzime Leka, Ana Traykovska, Drenusha Polloshi, Enesa Memeti, Katerina Tanevska, Akime Nasufi Recepi, Ebru Selman'ın eserlerinin sergilendiği sergi, iki gün boyunca Kuzey Makedonya Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.