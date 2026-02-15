Kuzey Marmara\'da trafik kazası: Yasin Çelik hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otomobilinin gişelerdeki bariyere çarpması sonucu hayatını kaybeden sürücünün cenazesi toprağa verildi.
Kazada yaşamını yitiren Yasin Çelik (32) için Karasu ilçesi Limandere Mahallesi Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Çelik'in yakınlarının yanı sıra AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz ve vatandaşlar katıldı.
Çelik'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Limandere Merkez Mezarlığı'na defnedildi.
Olay
Dün Yasin Çelik (32) idaresindeki 54 AKP 021 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu Karasu gişeleri girişinde beton bariyerlere çarpmış, ardından otomobilde yangın çıkmıştı.
Otomobilde çıkan yangın ekiplerce söndürülürken, Çelik hayatını kaybetmişti.
