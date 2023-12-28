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Kuzey Marmara Otoyolu Karasu Kavşağı yeniden ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu Karasu Kavşağı yeniden ulaşıma açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zincirleme kaza sonrası Kuzey Marmara Otoyolu Karasu Kavşağı kesiminin yeniden ulaşıma açıldığını duyurdu. Sürücülere yoğun sis sebebiyle dikkatli olmaları ve takip mesafelerini artırmaları tavsiye edildi. Kazada hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 10 olarak belirlendi.

Kuzey Marmara Otoyolu Karasu Kavşağı yeniden ulaşıma açıldı
28.12.2023 - 15:01,
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zincirleme kaza sonrası Kuzey Marmara Otoyolu Karasu Kavşağı kesiminin yeniden ulaşıma açıldığını belirterek, bu güzergahı kullanacak sürücülere, yoğun sis sebebiyle dikkatli olmaları ve takip mesafelerini artırarak ilerlemeleri tavsiyesinde bulundu.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, zincirleme kazanın yaşandığı bölgedeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

"Sabaha karşı Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı mevkisinde yaşanan zincirleme kaza sonrası geçici olarak trafiğe kapatılan otoyolumuzun Karasu Kavşağı kesimi yeniden ulaşıma açılmıştır." ifadesini kullanan Uraloğlu, sürücülere uyarılarda bulundu.

Tüm ekiplerle sahada çalışmaların sürdürüldüğünü vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu güzergahı kullanacak sürücülerimize yoğun sis sebebiyle dikkatli olmalarını, takip mesafelerini artırarak ilerlemelerini tavsiye ediyorum. Ne yazık ki hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı yapılan son tespitlere göre 10 olarak belirlenmiştir. Vefat sayısının artmaması ve yaralılarımızın tez zamanda iyileşmesi en büyük tesellimiz olacaktır. Güven içinde yolculuk edebilmeniz için tüm ekiplerimizle sahada çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Kaynak: AA
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