Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Dorse Yangını

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesiminde lastik yüklü dorsede çıkan yangın hasara neden oldu.
Otoyolun İstanbul istikameti Sakarya- Kocaeli sınırı Akmeşe mevkisinde P.A. yönetimindeki yabancı plakalı kamyona bağlı dorsede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Araç lastiği yüklü dorseyi kamyondan ayıran sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle dorse ve araç lastikleri kullanılamaz hale geldi.
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