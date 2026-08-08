Tünelde feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkarak tünel duvarına çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

TÜNEL DUVARINA ÇARPTI

Otoyolun İzmit ilçesi mevkisi Ankara istikametinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, T4 Tüneli'nde duvara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.