Kuzey Marmara Otoyolu'nda Gişelere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Gişelere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Gişelere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobil gişelere çarparak devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle gişe geçici olarak kapatıldı ve otomobilin motoru yola savruldu.

24.03.2024 22:41
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde gişelere çarpan otomobilin sürücüsü öldü.

Otoyolun İzmit geçişinde Sinan Yılmaz (26) idaresindeki 41 ANJ 461 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda İzmit Doğu Gişeleri'ne çarparak devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla özel hastaneye kaldırılan sürücü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle aracın çarptığı gişe geçici olarak kapatıldı.

Bu arada çarpmanın etkisiyle otomobilin motorunun yerinden çıkarak yola savrulduğu görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Marmara Otoyolu'nda Gişelere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda Gişelere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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