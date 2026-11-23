Kuzey Marmara Otoyolu'nda tünelde feci kaza! Otomobil hurdaya döndü, 3 kişi ağır yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nun T3 Tüneli'nde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi ağır yaralandı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişindeki bir tünelde kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ağır yaralandı.
TÜNELDE ÇARPIŞTILAR
Kuzey Marmara Otoyolu'nun T3 Tüneli içinde saat 16.00 sıralarında, İstanbul yönüne giden 60 ZK 477 plakalı kamyon ile 34 TA 3021 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya döndü.
SIKIŞAN 3 KİŞİYİ İTFAİYE ÇIKARDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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