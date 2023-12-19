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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2'si ağır 6 yaralı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2'si ağır 6 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştıktan sonra arkadan gelen bir TIR, kazaya karışan bir otomobile çarptı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda kaza: 2\'si ağır 6 yaralı
19.12.2023 - 13:54,  Güncelleme: 13:55
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Zeki GÜNAL/ EYÜPSULTAN Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştıktan sonra arkadan gelen TIR, kazaya karışan bir otomobile çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu  Odayeri mevki, Ankara istikametinde meydana geldi, İddiaya göre, 54 AJH 935 plakalı otomobil ile 33 AAG 638 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobile arkadan gelen TIR çarptı. TIR ile birlikte savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Kazada hurdaya dönen otomobilin içinde bulunan 4 kadın sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan 4 kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralan toplam 6 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürdü. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.  Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde trafik durdu. Kazaya karışan araçların  kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: DHA
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