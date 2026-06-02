Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Kaza: 2 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya- Kocaeli sınırında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Otoyolun Akmeşe Gişeleri mevkisinde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 05 DU 511 plakalı otomobil ile 34 KJV 303 plakalı SUV tipi araç çarpıştı.
Kazada SUV tipi araçta bulunan R.M. ve hamile olduğu öğrenilen eşi D.M. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
