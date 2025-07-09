Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: 3 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Kaza: 3 Yaralı
09.07.2025 14:02
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Kocaeli'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

B.G. idaresindeki 34 MKM 829 plakalı kamyonet ile K.D. yönetimindeki 34 BJP 947 plakalı otomobil, otoyolun İstanbul istikameti T5 tünelinde çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan kamyonet devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza mahalline itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile otomobildeki aynı aileden A.D. ve G.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika

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