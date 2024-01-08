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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kimyasal Madde Yüklü Kamyonet Kazası - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kimyasal Madde Yüklü Kamyonet Kazası

Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan mevkiinde meydana gelen kazada, jandarma ekiplerince durdurulan hafiyat kamyonuna kimyasal madde yüklü kamyonet çarptı. Kazada, varillerdeki kimyasal madde yola döküldü. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

08.01.2024 - 14:03,
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KUZEY Marmara Otoyolu Eyüpsultan mevkiinde meydana gelen kazada, jandarma ekiplerince durdurulan hafiyat kamyonuna kamyonet çarptı. Kazada, kamyonette bulunan kimyasal madde yüklü variller yola savruldu. Varillerdeki kimyasal maddenin yola dökülmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan mevkiinde, kasasından çamur akmasına rağmen yola devam eden 34 JY 1926 plakalı hafriyat kamyonu jandarma ekipleri tarafından ceza yazılmak üzere durduruldu. O sırada sağ şeritte duran hafriyat kamyonuna seyir halinde olan 77 AAS 676 plakalı kimyasal madde yüklü kamyonet arkadan çarptı. Kaza sırasında kamyonette bulunan variller otoyola savruldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemelerde yola savrulan varillerde dezenfektan yapımında kullanılan hammadde olduğu tespit edildi. Varillerden sızan kimyasal madde kazanın meydana geldiği noktadan temizlendi. Kazaya karışan araçlar ise, otoparka çekildi.

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Kimyasal Madde Yüklü Kamyonet Kazası
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kimyasal Madde Yüklü Kamyonet Kazası - Son Dakika
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