Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'a arkadan gelen kamyon çarptı, şoför hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'a arkadan gelen kamyon çarptı, şoför hayatını kaybetti

Geniş Video İzle

Kuzey Marmara Otoyolu'nda lastiği patlayan bir TIR, emniyet şeridinde durduğu sırada arkadan gelen bir hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazada, TIR şoförü hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

23.07.2024 02:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
KUZEY Marmara Otoyolu'nda lastiği patladığı için emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan gelen hafriyat kamyonu çarptı. Kazada, TIR şoförü Ramazan Akgül hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 22.15 sıralarında Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Akgül yönetimindeki 34 GAE 786 plakalı TIR'ın lastiği patladı. TIR şoförü Ramazan Akgül patlayan lastiği kontrol etmek için emniyet şeridinde durdu. Akgül, lastiği kontrol etmek istediği sırada Cem Erdoğan yönetimindeki 41 ATB 443 plakalı hafriyat kamyonu TIR'a çarptı. Çarpışma anında Ramazan Akgül, TIR ve hafriyat kamyonu arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Akgül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, incelemelerin ardından Akgül'ün cansız bedeni morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda TIR\'a arkadan gelen kamyon çarptı, şoför hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

İnceleme, Jandarma, İtfaiye, Marmara, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'a arkadan gelen kamyon çarptı, şoför hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:43 Kamala Harris 24 saatte 81 milyon dolar bağış toplayarak rekor kırdı Kamala Harris 24 saatte 81 milyon dolar bağış toplayarak rekor kırdı
23:25 Başıboş köpeklere yönelik düzenlemede “ötanazi“ kelimesi kanun tasarı metninden çıkarıldı Başıboş köpeklere yönelik düzenlemede "ötanazi" kelimesi kanun tasarı metninden çıkarıldı
22:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esed Moskova’da mı görüşecek Diplomatik kaynaklardan açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esed Moskova'da mı görüşecek? Diplomatik kaynaklardan açıklama var
20:51 Çanakkale’deki deprem sonrası Naci Görür Marmara’ya dikkati çekti: En yakın orada olacak Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür Marmara'ya dikkati çekti: En yakın orada olacak
19:48 Çektikleri “Halay“ yanlarına kalmadı Skandal görüntüde yer alanlara gözaltı Çektikleri "Halay" yanlarına kalmadı! Skandal görüntüde yer alanlara gözaltı
21:21 Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret Emniyet harekete geçti Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret! Emniyet harekete geçti
20:46 Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi Yoldan geçen polis müdahale etti Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi! Yoldan geçen polis müdahale etti
17:36 Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ’’ötanazi’’ kelimesi çıkarılıyor Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ''ötanazi'' kelimesi çıkarılıyor
15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
15:09 Atatürk Anıtı’na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında Savunmalar akıllara durgunluk verdi Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında! Savunmalar akıllara durgunluk verdi
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 03:09:40. #1.12#
SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'a arkadan gelen kamyon çarptı, şoför hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement