Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Tır Yangını

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer kesiminde plastik ham madde yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.
Otoyolun Edirne istikameti Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında, polyester boncuk plastik ham madde yüklü tırda seyir halindeyken yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle trafik akışının bir süre tek şeritten sağlanması nedeniyle güzergahta yoğunluk oluştu.
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