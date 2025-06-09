Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yoğunluk

1) KUZEY MARMARA OTOYOLU İZMİT GEÇİŞİNDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR
KURBAN Bayramı tatili nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti İzmit ilçesi geçişinde yoğunluk yaşanıyor.
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti İzmit ilçesi geçişi Solaklar sapağı mevki yoğunluk yaşanıyor. İstanbul istikametine doğru 4 şeritli otoyolda yoğun araç trafiği gözleniyor. Ekipler, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
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