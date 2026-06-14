Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı
14.06.2026 18:10
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Doğan Can CESUR/ -SARIYER Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiindeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 BZS 193 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlara arkadan gelen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çarptı. Metrelerce sürüklenen 3 araç bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 07 BZS 193 plakalı otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Kazada bariyerlere çarpan araçlardan ikisinde bulunan biri ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale geldi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer geçişinde trafik yoğunluğu oluştu. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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