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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kaza sonucu hayatını kaybedenler Osmaniye'de toprağa verildi - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kaza sonucu hayatını kaybedenler Osmaniye'de toprağa verildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen zincirleme kazada hayatını kaybeden Hüseyin Kamil Yıldız ve akrabası Nihal Yıldız'ın cenazeleri, Osmaniye'de defnedildi. Kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 61 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücüler gözaltına alındı.

Kuzey Marmara Otoyolu\'ndaki kaza sonucu hayatını kaybedenler Osmaniye\'de toprağa verildi
29.12.2023 - 16:07,
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada hayatını kaybedenlerden Hüseyin Kamil Yıldız ve akrabası Nihal Yıldız'ın cenazeleri, memleketleri Osmaniye'de toprağa verildi.

Otoyolun İstanbul yönü Taşkısığı mevkisinde dün meydana gelen zincirleme kazada yaşamını yitiren Hüseyin Kamil ve amcasının eşi Nihal Yıldız'ın cenazeleri, yakınları tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden teslim alınarak Düziçi ilçesi Ellek beldesine getirildi.

Hüseyin Kamil Yıldız ve Nihal Yıldız'ın cenazeleri, Ellek Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından belde mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Nihal Yıldız'ın aynı kazada yaralanan eşi Hilmi Yıldız ile ailenin yakınları katıldı.

Hüseyin Kamil Yıldız ve Nihal Yıldız'ın, Ellek'te bir yakınlarının cenaze törenine katıldıktan sonra İstanbul'a döndükleri sırada kazanın yaşandığı öğrenildi.

Kaza

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul yönü Taşkısığı mevkisinde, dün Giresun'daki cenazeden İstanbul'a dönenleri taşıyan Esenyurt Belediyesine ait 34 BC 2318 plakalı otobüs, Kayseri-İstanbul seferini yapan Metro Turizm'e ait 50 ACV 195 plakalı otobüs, Ankara'dan İstanbul'a giden Kamil Koç'a ait 34 CYN 109 plakalı otobüs, 01 ZT 460 plakalı tır, 34 GOR 839 plakalı kamyonet, 34 GEF 656 plakalı otomobil ve 48 VJ 236 plakalı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza meydana gelmişti.

Kazada Hüseyin Kamil ve Nihal Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi yaşamını yitirmiş, 3'ü yabancı uyruklu, 3'ü çocuk olmak üzere 61 kişi yaralanmıştı.

Öte yandan, kazaya karışan otobüs sürücüleri H.Ö, M.D, F.Ç, S.S, H.A, E.A. ile tırın ikinci şoförü O.K. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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