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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 45 kişi taburcu edildi - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 45 kişi taburcu edildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkisinde meydana gelen kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 63 kişi yaralandı. Hastanelerde tedavi gören 45 kişi taburcu edildi. Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 15 yaralının tedavisinin devam ettiği belirtildi. Diğer yaralılar ise Sakarya dışındaki hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

Kuzey Marmara Otoyolu\'ndaki kazada 45 kişi taburcu edildi
29.12.2023 - 19:59,  Güncelleme: 20:01
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63 YARALIDAN 45'İ TABURCU EDİLDİ

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkisindeki 10 kişinin öldüğü, 63 kişinin de yaralandığı kazanın ardından hastanelerde tedavi gören 45 kişi taburcu edildi. 63 yaralıdan 15'i Sakarya da 3 yaralı da başka illerdeki hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kazada yaralanan toplam 63 hastanın 15'inin tedavisi sürüyor, diğerleri taburcu edildi. Tedavisi devam eden toplamda 18 vatandaşımız bulunmaktadır. Şu anda Sakarya'da 15 yaralımız var, 14 tanesi Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 1 tanesi Sadıka Sabancı'da tedavi görmektedir. Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesindeki hastaların 6'sı yoğun bakımda,1 tanesi entübe ve durumu kritiktir. Kalan 5 tanesi entübe olmamakla beraber yakın takiplerine devam ediliyor. Serviste yatan 8 hastanın tedavileri devam ediyor. Sadıka Sabancı'daki 1 hasta yoğun bakımda, entübe olmayıp yakın tedavisi devam ediyor. 3 hastamız, diğer illerde tedavi görüyor. Sakarya dışında 1 hasta Ankara'da,1 hasta İstanbul ve 1 hasta Kocaeli'de tedavileri devam ediyor" denildi.

Ahmet Cüneyt KULAK/ SAKARYA,

Kaynak: DHA
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