Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Zincirleme Kaza İle İlgili 3 Sürücü Hakkında Dava Açıldı

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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 28 Aralık 2023'te 11 kişinin hayatını kaybettiği, 62 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına ilişkin tutuklu 3 sürücü hakkında dava açıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca tır şoförü O.K. ile otobüs sürücüleri H.Ö. ve S.S. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkemece kabul edilen 19 sayfalık iddianamede, sanık ifadeleri, müşteki beyanları, bilirkişi raporu ve kazanın oluş şekli yer aldı.

İddianamede, güvenlik kamerası görüntülerinden yoğun sis nedeniyle araçların marka, model ve plakalarının okunamadığı ve kazayla ilgili net bir tespit yapılamadığı belirtildi.

Araçların hepsinde kış lastiği ve geçerli muayenelerinin bulunduğu aktarılan iddianamede, araçların hasar bölgelerinin ayrıntılı incelendiği ve kazaya sebebiyet verecek teknik aksaklığa rastlanılmadığı kaydedildi.

Bilirkişi heyetince hazırlanan raporda, yolun olağan dışı sis aktivitesine maruz kaldığı ve görüş mesafesinin azaldığı, teknik incelemelerde yol geometrisinde ve trafik işaretlerinde teknik aksaklık tespit edilemediğinin yer aldığı belirtilen iddianamede, raporda sanıklar O.K, H.Ö. ve S.S'nin asli kusurlu olduklarının tespit edildiği ifade edildi.

İddianamede, yoğun sisin yaşandığı yolda Hüseyin Kamil Yıldız idaresindeki 48 VJ 236 plakalı hafif ticari aracın sanık O.K. yönetimindeki ikinci şeritte seyreden 01 ZT 460 plakalı tıra çarptığı, ilk kazanın bu şekilde meydana geldiği aktarıldı.

İddianamede, daha sonra sanık H.Ö. idaresindeki Metro Turizm firmasına ait 50 ACU 195 plakalı otobüsün, aracını sol şeride park ederek yanındakilerle olay yerine gelen Sedat Değirmenci, Engin Çınar ve Adem Akyol ile aracını sağ şerit çizgisi üzerine bırakarak kaza mahalline gelen Abidin Ataşlı ve ilk kazaya karışan hafif ticari araçtan inen Hüseyin Kamil ve Nihal Yıldız'a çarptığı anlatıldı.

Sanık S.S'nin kullandığı Kamil Koç firmasına ait 34 CYN 109 plakalı otobüsün, kazaya karışmadan en sol ikinci şeritte duran F.Ç. yönetimindeki 34 BC 2318 plakalı Esenyurt Belediyesine ait yolcu otobüsüne çarptığı ve ilk kaza yerine kadar sürüklediği bilgisi verilen iddianamede, Abidin Talaşlı, Hüseyin Kamil ve Nihal Yıldız, Sedat Değirmenci, Engin Çınar, Adem Akyol ile Esenyurt Belediyesine ait otobüste bulunan Erdoğan Mandal ve Kenan Cin ile Kamil Koç muavini Satılmış Furkan Öztürk ve yolcu Alperen Ayhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği kaydedildi.

Kamil Koç otobosünde yolcu olarak bulunan Ömer Çime'nin 17 Ocak'ta tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdiği belirtilen iddianamede, "Şüpheli O.K. 'aksine bir işaret bulunmadıkça sürücüler araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmek', şüpheliler H.Ö. ve S.S. 'yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşmak', 'sürücüler hızlarını kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak' ve 'arkadan çarpmak' hükümlerini asli kusurlu ihlal etmek suretiyle 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçunu işledikleri anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Başsavcılık, şüpheliler F.Ç, E.A, H.A. ve M.D. hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Olay

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 28 Aralık 2023'te Giresun'daki cenaze töreninden dönenleri taşıyanın da aralarında olduğu 3'ü otobüs ve biri tır 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı. 1 yaralı ise 17 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaza sonrasında gözaltına alınan otobüs sürücüleri H.Ö, M.D, F.Ç, S.S, H.A, E.A. ile tır şoförü O.K, Adapazarı Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Şüphelilerden 50 ACU 195 plakalı Kayseri- İstanbul seferini yapan Metro Turizme ait otobüs sürücüsü H.Ö, Ankara-İstanbul seferini yapan Kamil Koça ait 34 CYN 109 plakalı otobüs şoförü S.S. ile 01 ZT 460 plakalı tır sürücüsü O.K, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla tutuklanmış, F.Ç. adli kontrol kararı şartıyla salıverilmişti.

Şüphelilerden E.A, H.A. ve M.D. ise savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.