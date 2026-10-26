Kuzeybatıda yarın kuvvetli sağanak bekleniyor, İstanbul'da yer yer çok kuvvetli olacak

Türkiye'nin kuzeybatısı için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kuzeybatı kesimlerde beklenen gök gürültülü sağanağın yarın günün ilk saatlerinden itibaren Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli, İstanbul'un kuzey, Bursa'nın kuzey ve batı, Çanakkale'nin doğu ve İzmir'in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli, Balıkesir'in kuzey ve batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması öngörülüyor.

Yağışın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.