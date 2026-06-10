Yurdun kuzeydoğu kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde görülecek yağışların, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç, Kars'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Son Dakika › Güncel › Kuzeydoğu İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı - Son Dakika
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