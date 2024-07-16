Kuzeydoğu illerinde kuvvetli sağanak uyarısı

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Yurdun kuzeydoğu kesimlerindeki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt, Gümüşhane'nin güney ve doğusuyla Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.