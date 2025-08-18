Kuzuyayla\'da Gökyüzü Gözlem Şenliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Kocaeli Bilim Merkezi tarafından Kartepe ilçesindeki Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda düzenlenen Gökyüzü Gözlem Şenliği, 12 bin kişiyi uzay ve astronomiyle buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, temiz havası ve doğal güzellikleriyle bilinen Kuzuyayla'da 2 gün süren etkinlikte, gökyüzü tutkunları teleskoplarla yıldızları ve gezegenleri gözlemleyerek eşsiz deneyim yaşadı.

Etkinlik kapsamında, 7'den 70"e her yaştan katılımcı Perseid meteor yağmurunu gözleme imkanı buldu.

Bilim, doğa ve eğlencenin iç içe sunulduğu şenlikte, "Mars" filmi, etkinlik alanında kurulan açık hava sinemasında izlendi.

Patlamış mısır ve gazoz ikram edilen ziyaretçiler, yıldızlar altında sinema keyfi yaşadı.

Uzay bilimlerine dair farkındalık oluşturulması ve çocuklar başta olmak üzere toplumun geniş kesimlerinin bilime olan ilgisinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen şenliğe 12 bin kişinin katıldı.