KyoAni Kundakçısına İdam Cezası Kesinleşti - Son Dakika
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KyoAni Kundakçısına İdam Cezası Kesinleşti

Japonya'da KyoAni stüdyosunu kundaklayan Aoba Şinci'nin idam cezası mahkemece kesinleşti.

28.01.2025 16:46
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Japonya'da 36 kişinin öldüğü Kyoto Animation Co. (KyoAni) stüdyosunu kundaklamaktan yargılanan Aoba Şinci'nin idam cezası kesinleşti.

Devlet televizyonu NHK'nın haberine göre, temyiz davasının görüleceği Osaka Yüksek Mahkemesi, KyoAni stüdyosunun Temmuz 2019'da kundaklanmasına ilişkin Aoba hakkında verilen idam cezasının bozulması için yapılan itirazın geri çekildiğini duyurdu.

Mahkeme, Aoba'nın cezasının kesinleştiğini bildirdi.

Aoba, Ocak 2024'te Kyoto Bölge Mahkemesindeki duruşmada idama mahkum edilmişti. O dönem ölüm cezasına itiraz edilmiş ve mahkeme kararı temyize götürülmüştü.

Yargı önüne Eylül 2023'te çıktığı ilk duruşmada Aoba, "Yaptığımı yapmaktan başka seçeneğim olmadığını hissettim. Birçok insanın ölebileceğini tahmin etmiyordum." demişti.

Aoba, Haziran 2008'de Tokyo'nun Akihabara semtinde 7 kişinin öldüğü bıçaklama eylemini gerçekleştiren eski idam mahkumu Kato Tomohiro'ya sempati duyduğunu da belirtmişti.

Olay

KyoAni çalışanı 36 kişinin öldüğü ve en az 32 kişinin yaralandığı 18 Temmuz 2019'daki saldırıda, Aoba'nın kendisi de hayati tehlike oluşturan yanıklara maruz kalmıştı.

Mayıs 2020'de tutuklanan Aoba'nın, KyoAni'nin düzenlediği yarışmaya eserini gönderdiği ve olay günü, "Yangın çıkardım çünkü romanlarım eser hırsızlığına maruz kaldı." diye bağırdığı ifade edilmişti.

Animasyon stüdyosu, iddialar sonrası, şüphelinin eserlerinin ön elemelerden geçemediğini ve kabul görmediğini açıklamıştı.

Yurt içi ve dışında "KyoAni" olarak tanınan stüdyonun ürünlerinden "K-On!" ve "Haruhi Suzumiya'nın Hüznü" uluslararası piyasada kabul görüyor.

Kaynak: AA

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