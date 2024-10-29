La Nina etki ediyor: Su kaynakları için umut var - Son Dakika
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La Nina etki ediyor: Su kaynakları için umut var

Prof. Dr. Yusuf Demir, La Nina'nın yağışları artırarak Türkiye'nin su kaynakları için olumlu etki yapacağını açıkladı.

29.10.2024 19:25
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Su uzmanı profesör açıkladı: "La Nina etkisiyle sevindirici bir süreci birlikte yaşayabiliriz"

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir," La nina etkisiyle beraber önümüzdeki günlerde yağış rejimi böyle devam ederse, kış aylarında yeterli yağışları almak suretiyle hem yeraltı suyu beslenmesi açısından hem ülkemizin su kaynakları açısından sevindirici bir süreci birlikte yaşayabiliriz" dedi.

Son günlerde özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde ve Karadeniz'in yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Bazı illerde ise yağmur yağışı etkisi gösterdi. Prof. Dr. Yusuf Demir ise bu durumun 'La nina' etkisinden dolayı olabileceğini ve yağışlar bu şekilde devam ederse Türkiye'nin hem yeraltı suyu beslenmesi açısından hem de su kaynakları açısından sevindirici bir süreci birlikte yaşayabileceğini söyledi.

"Tarımsal faaliyetleler açısından da umut verici bir gelişme olacaktır"

Prof. Dr. Yusuf Demir şunları söyledi: "Son yıllarda dünyada ve ülkemizde küresel iklimin etkisiyle iklimlerin, yağış rejiminin değiştiğinin, kuraklığın veya yağışların zaman zaman etkisini gösterdiğini biliyoruz. Ülkemizin son 3 aylık yağış rejimini incelediğimizde mevsim normalleri ve üzeri yağış almamız bizi sevindiren bir gelişmedir. Tabi önümüzdeki süreçte bu düşen yağış miktarı aynı şekilde devam edecek mi? Asıl bizim değerlendirmeye çalıştığımız nokta bu noktadır. Bildiğiniz gibi geçen sene dünyanın tamamını etkileyen 'el nino' etkisi vardı. El Nino etkisi 'la nina' etkisine yani soğuk hava etkisine bırakmaya başladı. Uzmanların 2 farklı görüşü var. Bu görüşlerden bir tanesi; 'la nina' etkisiyle Akdeniz'den gelen soğuk hava etkisinin özellikle Avrupa'da ve Türkiye'de etkili olacağını, bunun ise yağış rejimi üzerinde etkili olacağı, önemli yağışların alınabileceğini savunan bir modelleme yapan çalışmalar var. Bir grup ise la 'nina' etkisinin Akdeniz'in altından geçerek Afrika üzerine geçeceğini, bunun da Avrupa'nın Akdeniz'e doğru kısımda ve Türkiye üzerinde bir kuraklık veya yağış azalmasına sebep olacağını savunan modellemeler var. Şu andaki gelişmeler sanki daha yağışlı geçeceği yönünde bizi umutlandırıyor. İnşallah 'la nina' etkisiyle beraber önümüzdeki günlerde bu yağış rejimi böyle devam ederse kış aylarında yeterli yağışları almak suretiyle hem yeraltı suyu beslenmesi açısından hem ülkemizin su kaynakları açısından sevindirici bir süreci birlikte yaşayabiliriz. Tabi yaz aylarında tekrar kuraklık riski olabilir ama kışı iyi geçirmemiz tarımsal faaliyetleler açısından da umut verici bir gelişme olacaktır. Bu süreci iyi takip etmemiz lazım. Belli bölgelerimiz kar yağışı almaya başlaması umudumuzu artırıyor. Tabi hiçbir zaman rehavete kapılmamalıyız. Kaynaklarımızın süreci tamamen küresel iklimin etkisine bağlıdır. Zaman zaman bu tür etkilerle karşılaşacağız. Yağışları aşırı artması buna bağlı olarak yaşayacağımız felaketler veya aşırı kuraklığa bağlı olarak yaşayacağımız felaketler önümüzdeki süreçte yine karşımızda olacak. Duyarlı olmalıyız ve bilinçli bir toplum oluşturmalıyız.

Kaynak: İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yusuf Demir, Hava Durumu, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Tarım, Çevre, Doğa, Son Dakika

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