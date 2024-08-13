Ladik İlçe Emniyet Müdür Vekili Ali Vedat Keleş Göreve Başladı

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Ladik İlçe Emniyet Müdür Vekili olarak atanan Ali Vedat Keleş göreve başladı.

İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Dinç'in Batman'a tayin olmasıyla birlikte, İlçe Emniyet Müdür Vekilliğine Ali Vedat Keleş atandı.

Keleş, halkın can ve mal güvenliğini korumak için gece gündüz büyük bir özveriyle görevini sürdüreceğini ifade etti.

Gümüşhane Kelkit doğumlu evli ve 2 çocuk babası olan Keleş, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapıyordu.