Lagarde: Enflasyon Yüzde 2 Hedefine Yaklaşıyor - Son Dakika
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Lagarde: Enflasyon Yüzde 2 Hedefine Yaklaşıyor

ECB Başkanı Lagarde, Avro Bölgesi'nde enflasyonun hedefe ulaşma yolunda olduğunu belirtti.

10.02.2025 22:46
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, küresel ticaretteki gerginliklerin risk oluşturmaya devam etmesine rağmen Avro Bölgesi'nde enflasyonun bu yıl ECB'nin yüzde 2'lik hedefine ulaşma yolunda olduğunu söyledi.

Lagarde, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda ECB Yıllık Raporu konusunda konuştu.

Para politikası için zorlu bir ekonomik ortam uyarısında bulunan Lagarde, değişen küresel dinamikler ve hızlı teknolojik değişimin yön verdiği bir dünyada Avrupa'nın stratejik özerklik elde etmek ile küresel ekonomiye açıklığını korumak arasında hassas bir denge kurması gerektiğini ifade etti.

Lagarde, küresel ticaretteki gerginliklerin risk oluşturmaya devam etmesine rağmen Avro Bölgesi'nde dezenflasyon süreci doğrultusunda enflasyonun bu yıl ECB'nin yüzde 2'lik hedefine ulaşma yolunda olduğunu kaydetti.

Lagarde, "Bununla birlikte hem yukarı hem de aşağı yönlü riskler bulunmaktadır. Küresel ticarette daha fazla sürtüşme, Avro bölgesi enflasyon görünümünü daha belirsiz hale getirecektir." dedi.

Avrupa'nın son yıllarda her biri geniş kapsamlı etkilere sahip bir dizi benzeri görülmemiş zorlukla karşı karşıya kaldığını anlatan Lagarde, Kovid salgını, yüksek enerji fiyatları ve Rusya- Ukrayna savaşı gibi benzer şokların sıklığının gelecekte yüksek kalmaya devam edeceğini de dile getirdi.

ECB Başkanı Lagarde, "Bu krizleri atlatmış olsak da, geçtiğimiz birkaç yıl dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda kaçırılan fırsatları ve yetersiz yatırımları ortaya çıkardı. Ticaret ve ekonomi politikasını çevreleyen belirsizlik tüketim ve yatırım üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lagarde: Enflasyon Yüzde 2 Hedefine Yaklaşıyor - Son Dakika

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