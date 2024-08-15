Laiklik Meclisi, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın kapatılmasını destekliyor

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(ANKARA)- Laiklik Meclisi, Kültür Bakanlığı'na bağlı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın kapatılması çağrısına destek vererek "Laik bir ülkede din bireysel alanın konusudur. Siyasallaştırılan inançlar laikliğe ve dolayısıyla toplumsal yaşamdan bütününde bir kamu alanına zarar verir" açıklamasını yaptı.

Laiklik Meclisi, yazılı açıklama yaptı. "AKP iktidarı döneminde ülkemizin idari, hukuki ve toplumsal yapısını değiştirme amacıyla atılan adımlarla toplumsal yaşamın güvencesi olan laiklik ayaklar altına alınmakta, açık bir biçimde laikliğin tasfiyesi hedeflenmektedir" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Türkiye'de laiklik karşıtı eylemlerin en büyük odağı Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Ülkemizde laiklikten yana güçler bu kurumun eylemlerinin önüne geçmek için yıllardır mücadele etmektedir. Yurttaş yerine tebaa yaratmak isteyenlere Diyanet İşleri Başkanlığı yetmezmiş gibi Kültür Bakanlığı'na bağlı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurularak 'Alevi Diyaneti' de oluşturulmuştur. Bu kurumun, ülkemizde aydınlanma ve laiklik mücadelesinin önemli güçlerinden biri olan Alevi toplumu tarafından da kabul görmediği anlaşılmaktadır.

"Son dönemde Alevi inancı sömürülmekte"

Geçtiğimiz günlerde Alevilikle ilgili yüzlerce dernek, vakıf ve kişi tarafından bu kurumun kapatılması için yapılan çağrı bunun göstergesidir. Laiklik Meclisi olarak devlet eliyle dinselleşmeyi arttırmak için kurulan bu kurumun kapatılması çağrısını destekliyoruz. Laik bir ülkede din bireysel alanın konusudur. Siyasallaştırılan inançlar laikliğe ve dolayısıyla toplumsal yaşamdan bütününde bir kamu alanına zarar verir. Son dönemde Alevi inancı sömürülmekte, belediyeler eliyle aşure etkinlikleri yapıldığı gözlenmektedir. Kimi belediyelerin bu tür etkinlikler düzenlemesi, belediye başkanlarının, milletvekillerinin bu tür etkinliklere katılması, alternatif inançların desteklenmesi bağlamında yapılıyor olsa da laiklik karşıtı bir tutum olarak nitelendirilmelidir.

"Devletin Alevisi olmayacağız diyenlerin, belediyenin Alevisi olması çelişkisine dikkat çekeriz"

Sünni inanca özenerek yapılan toplu oruç açımları, binlerce kişilik aşure etkinlikleri vb. törenlerin siyasi şova dönüştürülmesini doğru bulmadığımızı belirtiriz. Alevilikle ilişkisi dahi olmayanlar, hatta Alevi katliamıyla suçlananların dahi bu tür etkinlerde boy göstermesi ise ayrı bir garabettir. Hangi inanç olursa olsun, inançların sömürülmesi ve siyasallaşmasına karşı olduğumuzu tekrar belirtir, 'Devletin Alevisi olmayacağız' diyerek yola çıkanların, "Belediyenin Alevisi" olması çelişkisine dikkat çekeriz. Laikliğin çiğnenmesine yol açanların hangi inançtan olursa olsun Cumhuriyetimizin temeli olan laikliğe aykırı hareket ettiklerini ve bu davranışlardan kaçınmaları gerektiğini hatırlatırız."