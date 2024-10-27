Lammy'den İsrail ve İran ile Önemli Görüşme

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İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü.

Lammy, X'ten yaptığı paylaşımda, İsrailli ve İranlı mevkidaşlarıyla "önemli" görüşmeler yaptığını belirtti.

Ülkesinin, Lübnan ve Gazze'de gerilimin azaltılması ve çatışmaların sona erdirilmesi için baskı yapmayı sürdüreceğini kaydeden Bakan Lammy, "Bölgesel savaş felaket olur ve kimsenin çıkarına değildir." ifadesini kullandı.