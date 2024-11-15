Lammy'nin Avrupa İşbirliği Görüşmeleri

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İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, başkent Londra'da, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ve Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Lammy, X'ten yaptığı paylaşımda, mevkidaşı Lipavsky ile görüşmesinde, İngiltere-Çekya işbirliğinin derinleştirilmesi konusunu ele aldıklarını bildirdi.

Bakan Lammy, "Birlikte Avrupa'nın enerji güvenliğini güçlendirecek, Rusya'nın saldırganlığına karşı koyacak ve ülke içinde büyümeyi destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

"Estonya, İngiltere'nin kilit ortağıdır"

Lammy, Bakan Tsahkna ile görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda da "Estonya, Rusya'nın saldırganlığına karşı koyma konusunda İngiltere'nin kilit ortağıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Lammy, Estonyalı mevkidaşı Tsahkna ile Avrupa'nın güvenliği ve Ukrayna'nın yanında durma konusundaki kararlılıkta birleştiklerini vurguladı.