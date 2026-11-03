Lantratova, Oleşki ateşkesinde tarafların yükümlülüklerini yerine getirdiğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova, Moskova'da yaptığı açıklamada Herson bölgesindeki Oleşki kentinde insani ateşkeste hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtti. Lantratova, bu değerlendirmeyi 2 Kasım 2026'da Moskova'da paylaştı.
MOSKOVA, 3 Kasım (Xinhua) -- Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova, Rusya'nın başkenti Moskova'da açıklamalarda buludu, 2 Kasım 2026.
Lantratova, Herson bölgesinde bulunan Oleşki kentindeki insani ateşkeste hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtti. (Fotoğraf: Feng Kaihua/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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