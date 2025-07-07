Lanzhou Yatırım ve Ticaret Fuarı Başladı

LANZHOU, 7 Temmuz (Xinhua) -- 31. Çin Lanzhou Yatırım ve Ticaret Fuarı, pazar günü 2.000'den fazla yerli ve yabancı işletmenin katılımıyla ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin merkezi Lanzhou'da başladı.

İlki 1993'te düzenlenen fuar, o günden bu yana Gansu'nun en önemli uluslararası ekonomik etkinliği konumunda. Fuarda bu yıl yeni enerji ekipmanları, tarımsal işleme, yeni malzemeler ve dijital teknoloji gibi sektörlerde toplam 650 milyar yuan (yaklaşık 90,9 milyar ABD doları) tutarında 1.181 yatırım projesine yönelik anlaşmalar imzalandı.

Fuar, Çin'in kuzeybatısının açılımı ve Kuşak ve Yol ekonomik ve ticari iş birliği açısından da önemli bir etkinlik.