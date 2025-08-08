Lapid\'den Gazze Ele Geçirme Planına Tepki

İsrail'in Gazze şehrini ele geçirme kararına muhalefet lideri Lapid tepki gösterdi. Hamas ise İsrail'i, "ağır bir bedel ödemekle" tehdit etti.İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, Güvenlik Kabinesi'nin Gazze şehrinin ele geçirilmesi ve İslamcı Hamas'ın yenilgiye uğratılmasını öngören planı onaylamasını eleştirdi.

Lapid, Cuma günü X hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu kararı "Başka birçok felakete yol açacak bir felaket" olarak nitelendirerek, planın "Rehinelerin ve birçok askerin ölümüne, İsrail vergi mükelleflerine on milyarlarca dolarlık maliyete ve diplomatik iflasa" yol açacağını ileri sürdü.

Hamas'tan tehdit

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze'ye ilişkin aldığı kararlara Hamas'tan da tepki geldi.

Hamas çatışmaların genişlemesi halinde "Bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalınacağı" tehdidinde bulundu. Örgütün açıklamasında ayrıntılara girilmeden, İsrail ordusunun bu kararından dolayı "ağır bir bedel ödeyeceği" dile getirildi. İsrail Güvenlik Kabinesi Perşembe günkü toplasında Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonun genişletilmesini kararlaştırmıştı. Başbakan Benyamin Netanyahu'nun ofisinden Cuma sabahı yapılan açıklamaya göre Kabine, Gazze şehrinin ele geçirilmesine yönelik planları onayladı. Ayrıca, Kabine, Hamas'a karşı neredeyse iki yıldır süren savaşı sona erdirmek için beş maddelik bir plan üzerinde uzlaştı.

Buna göre, Gazze Şeridi'nin askerden arındırılması ve Hamas'ın silahsızlandırılması planlanıyor. Ayrıca bölgenin idaresinin Hamas ve Filistin yönetimi dışında bir idareye devredilmesi de öngörülüyor. İsrailli rehinelerin de kurtarılması planda yar alıyor.

Şu anda İsrail ordusu, kıyı şeridinin yaklaşık yüzde 75'ini işgal etmiş durumda veya bu bölgede operasyon yürütüyor.

AFP,KNA/ TY,ET