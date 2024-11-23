Lapseki'de "Su Verimliliği Seferberliği" eğitim programı düzenlendi - Son Dakika
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Lapseki'de "Su Verimliliği Seferberliği" eğitim programı düzenlendi

Lapseki\'de "Su Verimliliği Seferberliği" eğitim programı düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde eğitim programı düzenlendi.

23.11.2024 12:47
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde eğitim programı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Şahinli köyünde çok sayıda kadın üreticinin katılımıyla gerçekleştirilen program yaptığı konuşmada, birçok noktada eğitim programları düzenlediklerini söyledi.

Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı eğitim programlarını sürdürdüklerini vurgulayan Türkarslan, "Biliyoruz ki üretimin en güzel noktasında kadınlar her aşamasında var. Gerek bahçede gerek tarlada gerekse hayvan ahırında... Üretime de bu kadar katkı sunan kadınlarımız ile bir arada olmak istedik. Eğitimlerin yararlı geçmesini ümit ediyorum." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan ise özellikle evlerde su kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Bunun için kadınlara büyük görevler düştüğünü belirten Kaçan, "Evde bulaşıktan çocuklarımıza el yıkamaya kadar sizlerin faktörü çok önemli. Gelecek nesillerimize su bırakıyoruz. Sudan daha iyi bir şey var mı? Su varsa hayat var onun için sizlere çok büyük emek ve görev düşüyor." diye konuştu.

Toplantıda, su tasarrufu ve suyun verimli kullanımı konularının yanı sıra "Yeni Üretim Destekleme Modeli", "Tarımsal Üretim Planlaması", "TARSİM" ve süt hijyeni konularında üreticiler bilgilendirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lapseki'de 'Su Verimliliği Seferberliği' eğitim programı düzenlendi - Son Dakika

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