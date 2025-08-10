Lapseki\'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Lapseki'ye bağlı Umurbey beldesi Gökköy mevkisindeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükselmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları bölgeye sevk edildi.

Çoğunlukla meyve bahçelerinin bulunduğu alanda alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerledi.

Yangına, 3 uçak, 5 helikopter ile havadan, 11 arazöz, 5 itfaiye aracı, 2 dozer ve 91 personelle karadan müdahale edildi.

Hava ve kara ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lapseki Gökköy yangınının kontrol altına alındığını belirterek, "Orman teşkilatının kahramanları başta olmak üzere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çanakkale'de önümüzdeki iki gün boyunca kuvvetli rüzgar etkili olacak. Dışarıda kesinlikle ateş yakmayalım. Yangına sebebiyet verecek her türlü davranıştan uzak duralım." ifadelerine yer verdi.