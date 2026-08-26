Lara Falezleri'nde Denge İpi Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lara Falezleri'nde Denge İpi Heyecanı

Lara Falezleri\'nde Denge İpi Heyecanı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da iki sporcu, Lara Falezleri'nde 30 metrelik slackline üzerinde zorlu bir yürüyüş yaptı.

ANTALYA'da doğal güzelliğiyle öne çıkan Lara Falezleri'nde, denizdeki iki kaya arasına kurulan 30 metrelik 'slackline- denge ipi' üzerinde 2 sporcunun yaptığı yürüyüş, ilgiyle izlendi.

Antalya, sahip olduğu dağlık arazi ve falez yapısıyla, kaya tırmanışından kanyon geçişine birçok doğa sporu için doğal bir platform sağlıyor. Antalya'nın doğa sporlarına olanak tanıyan zengin coğrafyası, amatör sporcuların etkinliklerine sahne olmaya devam ediyor.

Antalya'daki farklı etkinliklerden biri de amatör sporcular Kaan Kutsal ve Burak Güneş tarafından gerçekleştirildi. İkili, Lara Falezleri'nde teknik ekipmanlar kullanarak denizdeki iki kaya arasına yaklaşık 30 metre uzunluğunda hat kurdu. Sabit bir ip yerine sürekli hareket eden hat üzerinde dengede kalmaya çalışan iki sporcunun deniz üzerindeki zorlu performansı, çevredekiler tarafından ilgiyle takip edildi. İki nokta arasına gerilmiş, yaylanabilen esnek yassı ip üzerinde denge sağlama prensibine dayanan slackline sporu, iyi seviyede güç, esneklik ve nefes kontrolü gerektiriyor.

Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lara Falezleri'nde Denge İpi Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da yaşayan Hanuf Nine torununun torununu gördü Hatay'da yaşayan Hanuf Nine torununun torununu gördü
Zelenskiy’den Erdoğan’a Bağımsızlık Günü teşekkürü Zelenskiy'den Erdoğan'a Bağımsızlık Günü teşekkürü
Sadece hakkını istemişti 4 çocuk babası cinayete kurban gitti Sadece hakkını istemişti! 4 çocuk babası cinayete kurban gitti
Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü! 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı
Yıldız isimler yok İşte Fenerbahçe’nin kader maçının kamp kadrosu Yıldız isimler yok! İşte Fenerbahçe'nin kader maçının kamp kadrosu
Kastamonu’da kestiği ağacın altında kalan adam yaşamını kaybetti Kastamonu'da kestiği ağacın altında kalan adam yaşamını kaybetti
Kocaelispor-Amedspor maçına damga vuran olay Anında uyarı yapıldı Kocaelispor-Amedspor maçına damga vuran olay! Anında uyarı yapıldı
Bunu da gördük Etkileşim uğruna yapılan rezilliğe bakın Bunu da gördük! Etkileşim uğruna yapılan rezilliğe bakın
Tahran’dan dünyayı rahatlatan haber Petrol fiyatları sert düştü Tahran’dan dünyayı rahatlatan haber! Petrol fiyatları sert düştü

10:45
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Oosterwolde, Livakovic, Diego Carlos derken bir veda daha
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Oosterwolde, Livakovic, Diego Carlos derken bir veda daha
10:36
Mustafa Muhammed Süper Lig’e geri döndü İşte yeni adresi
Mustafa Muhammed Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi
10:27
27 yıldır böylesi görülmedi Altın yatırımcılarına önemli uyarı
27 yıldır böylesi görülmedi! Altın yatırımcılarına önemli uyarı
10:26
Oosterwolde transferinde beklenmedik gelişme Roma ek test istedi
Oosterwolde transferinde beklenmedik gelişme! Roma ek test istedi
10:12
YPGSDG kendini feshetti, Erdoğan’ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu
YPG/SDG kendini feshetti, Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu
10:03
Kayseri’de 4.1 büyüklüğünde deprem
Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem
09:53
Eski Bakan Denizolgun’un ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yastıkla boğulmuş olabilir
Eski Bakan Denizolgun’un ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yastıkla boğulmuş olabilir
09:45
Bu sene kıyamet kopacak Galatasaray’dan Leao bombası
Bu sene kıyamet kopacak! Galatasaray'dan Leao bombası
09:35
İşte sokak ortasında öldürülen Şerife’nin son sözleri
İşte sokak ortasında öldürülen Şerife'nin son sözleri
09:00
İsrail Savunma Bakanı’ndan küstah sözler Çelik yelek giyip Türkiye’yi hedef aldı
İsrail Savunma Bakanı’ndan küstah sözler! Çelik yelek giyip Türkiye’yi hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 10:49:03. #7.12#
SON DAKİKA: Lara Falezleri'nde Denge İpi Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement