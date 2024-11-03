Tokat'ın Erbaa ilçesinde, aracının lastiğini değiştirdiği esnada başına bijon anahtarı çarpan kişi yaşamını yitirdi.
Erek Mahallesi Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı Caddesi'nde, Metehan Tekin (37) yönetimindeki 60 AFT 023 plakalı aracın lastiği patladı. Lastiği değiştirmek için yol kenarında duran Tekin, patlak olan sağ ön lastiğin somunlarını gevşetmeye çalıştığı esnada somundan kurtulan bijon anahtarı sürücünün kafasına çarptı.
Tekin ağır yaralandı. Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Tekin, yapılan müdahalelere kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Bijon anahtarı başına çarpan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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