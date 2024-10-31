Lastik Dükkanında Hırsızlık - Son Dakika
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Lastik Dükkanında Hırsızlık

Lastik Dükkanında Hırsızlık

Karacabey'de eski çalışan, lastik dükkanından 30 bin TL çaldı, güvenlik kamerası kayıtları ele verdi.

31.10.2024 17:36
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BURSA'nın Karacabey ilçesinde işten ayrıldığı lastik tamiri dükkanına, başında kask ve kopya anahtarla girip 30 bin TL çaldığı iddia edilen Fatih A. (32), yakalanıp gözaltına alınırken, hırsızlık ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Karacabey ilçesi Canbalı Mahallesi Sağlık Sokak'taki Sadettin T.'ye ait lastik tamiri dükkanına giren, kasklı şüpheli, çelik kasadan 30 bin TL çaldı. İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Dükkandaki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin iş yerinin eski çalışanı Fatih A. olduğunu belirledi. İş yerinden ayrılırken kopyasını aldığı anahtarlarla hırsızlık yaptığı tespit edilen ve yakalanıp gözaltına alınan Fatih A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: DHA

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