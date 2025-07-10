Lastik Tamircisi Patlayan Lastikten Yaralandı

Bahçelievler'de bir lastik tamircisi, değiştirdiği kamyon lastiğinin patlamasıyla yaralandı.

Sakıp Sabancı Caddesi'ndeki lastikçide çalışan Cumali Yazgan, bir kamyonun patlak lastiğini sökerek yenisini takmak istedi. İşlem sırasında lastiğin patlamasıyla yere savrulan Yazgan'ın ayağı kırıldı.

Yaşadığı olayın ardından konuşan Yazgan, ailece lastik ustası olduklarını ve 37 yıldır bu işi yaptığını söyledi.

Cumali Yazgan, "Lastiği sökerken ses geldiğini fark ettim. Hortumu taktım, kulağımı dayadım. Hava vermememe rağmen çıt çıt diye sesler geliyordu. Bir anda patladı, vücuduma çarptı. Yanımdaki çocuğu zarar görmemesi için ittim, ardından yere düştüm. Ayağım kırıldı, vücudumda ezikler oluştu." dedi.

Lastiğin patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.