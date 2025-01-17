Latin Amerika'dan Gazze'ye Ateşkes Desteği - Son Dakika
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Latin Amerika'dan Gazze'ye Ateşkes Desteği

Bolivya, Honduras, Meksika ve Şili, Gazze'deki ateşkesi memnuniyetle karşıladı ve destek çağrısında bulundu.

17.01.2025 05:46
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Bolivya, Honduras, Meksika ve Şili, Gazze'de ateşkese varılmasının memnuniyet verici bir gelişme olduğunu bildirdi.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, sosyal medya hesabından ateşkesi kutlayarak, "Barış arayışında önemli bir adım atıldı. Cesur Filistin halkının katledilmesine nihai olarak son verilmesini ve Gazze'deki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma Filistin halkının haklarının savunulması için çağrıda bulunan Arce, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplumu, Filistinli kardeşlerimizin onurunun ve insan haklarının öncelikli olduğu bir geleceği teşvik ederek bu süreci desteklemek üzere birleşmeye davet ediyoruz. Bu anlaşma, Filistin'in özgür, egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanınmasına yönelik umutları yeniden yeşertiyor."

Meksika Dışişleri Bakanlığı, resmi internet sitesinde yayımladığı açıklamada, düşmanlıkların sona erdirilmesi ve iki devlet öncülüğünde çatışmaya kapsamlı ve kesin bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, "Gazze halkına insani yardımın hızlı bir şekilde ulaştırılması, Gazze Şeridi'nin bir an önce yeniden inşası ve kalkınmasının sağlanması gerekiyor." ifadesi yer aldı.

Honduras Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Filistinli sivil halkın acılarına son veren ve uluslararası hukuk ile insancıl hukuka saygıyı garanti altına alan bir anlaşma olmasını umut ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Şili'de halk ateşkesi kutladı

Şili'deki Filistin toplumundan yapılan açıklamada, Filistinlilerin haklarının 76 yıldan bu yana "ağır ve sistematik" şekilde ihlal edildiği belirtildi.

Açıklamada, taraflar arasında varılan ateşkes anlaşmasının geçici bir duraklamadan ibaret olmaması gerektiği ifade edildi.

Öte yandan, Şili basınında yer alan habere göre, ülkede yaşayan Filistin asıllı Şilililer meydanlara çıkarak Gazze'deki ateşkesi coşkuyla kutladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Latin Amerika'dan Gazze'ye Ateşkes Desteği - Son Dakika

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