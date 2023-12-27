 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Lavrov: ABD, Filistin devletinin kurulmasını engelledi - Son Dakika
Üye Girişi

Lavrov: ABD, Filistin devletinin kurulmasını engelledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Filistin devletinin kurulması yönündeki girişimleri yıllarca engellediğini belirterek, 'ABD'nin çıkarlarını kıyılarından uzakta savunmak için kullandığı hiçbir ülkede iyileşme olmadı.' dedi.

Lavrov: ABD, Filistin devletinin kurulmasını engelledi
27.12.2023 - 17:03,
Abone Ol

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Filistin devletinin kurulması yönündeki girişimleri yıllarca engellediğini belirterek "ABD'nin çıkarlarını kıyılarından uzakta savunmak için kullandığı hiçbir ülkede iyileşme olmadı." dedi.

Lavrov, Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret eden Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi.

İki bakan, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, Batı'nın Ukrayna'daki savaşı dondurmayı ve Ukrayna'yı "zafer elde eden ülke" olarak göstermeyi planladığı yönündeki iddiaları değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Batı'nın, özellikle de ABD'nin zafer ilan etme yeteneklerini biliyoruz. Onların Vietnam, Afganistan, Irak'ta ne şekilde zafer kazandıklarını biliyoruz. 2003'te Irak'a girdiler ve bir ay sonra demokrasinin kazandığını ilan ettiler. 20 yıl geçti. Peki Irak şimdi nerede? Libya da NATO ülkelerinin kaygı konusu oldu. Onlar, oraya da demokrasiyi götürerek devleti yok etti. Orta Doğu'da, Gazze Şeridi'nde Washington'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda Filistin devletinin kurulması yönündeki girişimleri uzun yıllar boyunca engellemesi nedeniyle olanlara bakın. ABD'nin çıkarlarını kıyılarından uzakta savunmak için kullandığı hiçbir ülkede iyileşme olmadı."

"Kiev yönetimi ve Ukrayna askeri yetkilileri arasındaki kavga" ile ilgili soruyu yanıtlayan Lavrov, "Bu, bağımsızlığını kaybeden, dışarıdan yönetilen bir ülkenin iç meselesidir. Bu nedenle, yönetenler ne yapacağını düşünsün." diye konuştu.

"Rusya ile askeri teknik alanındaki işbirliği gelişiyor"

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar da Rusya ile Hindistan arasındaki ilişkilerin sağlam ve istikrarlı olduğunu belirterek "Rusya, çok güvenilir ve değerli bir ortağımız. Hem Rusya hem Hindistan bu ilişkilerden kazanıyor. Rusya ile ilişkiler stratejik yakınlığa, jeopolitik ve karşılıklı çıkarlara dayanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Jaishankar, Rusya ile ortak silah üretimi dahil askeri teknik alanındaki işbirliğinin geliştiğini dile getirdi.

Lavrov ile Jaishankar, Koodankulam Nükleer Enerji Santrali projesine ilişkin bazı anlaşmalar imzaladı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, India, Rusya, Rusya, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lavrov: ABD, Filistin devletinin kurulmasını engelledi - Son Dakika


18:03
Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu
17:55
Netanyahu: Erdoğan, bize ahlak dersi verebilecek son kişidir Netanyahu: Erdoğan, bize ahlak dersi verebilecek son kişidir
17:44
Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti
17:38
Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı
17:24
Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı
16:10
Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02
İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde olduğu Arak'ın adı Kara olarak değiştirildi İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde olduğu Arak'ın adı Kara olarak değiştirildi
15:55
ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü

Son Dakika
18:03 Feyyaz Uçar'ın ''Adaylarımızdan biri'' dediği Sergen Yalçın sessizliğini bozdu
17:55 Netanyahu: Erdoğan, bize ahlak dersi verebilecek son kişidir
17:44 Taraftarın işaret fişeği atarak yaraladığı polis hayatını kaybetti
17:38 Asgari ücrette düğüm çözülüyor! Kritik toplantı başladı
17:24 Çankırı'daki deprem sonrası Prof. Ahmet Ercan'dan iki ilimiz için 6.8'lik deprem uyarısı
16:10 Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi
16:02 İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde olduğu Arak'ın adı Kara olarak değiştirildi
15:55 ABD'de 14 yaşındaki çocuk, Noel hediyesi nedeniyle tartıştığı ablasını vurarak öldürdü
15:53 Aliya İzzetbegoviç'in torunu Noel'i kutladı! Herkes merhum liderin o sözünü hatırlattı
15:25 Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 18:19:02. #1.12#
SON DAKİKA: Lavrov: ABD, Filistin devletinin kurulmasını engelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement