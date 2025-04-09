Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'ye geliyor

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Sergey Lavrov'un 12 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Ziyarette 4'üncü Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak olan Lavrov forumda açıklamalarda bulunarak, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

09.04.2025 11:25
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 12 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini ve 4'üncü Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağını açıkladı. Zakharova, Lavrov'un forumda konuşma yapacağını ve mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceğini bildirdi.

İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRECEK

Maria Zakharova, yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın daveti üzerine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, 12 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini ve Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağını söyledi. Zakharova, "Sergey Lavrov, Türk Dışişleri Bakanının daveti üzerine 4'üncü Antalya Diplomasi Forumuna katılmak üzere 12 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek. Rus Dışişleri Bakanı, forumda konuşma yapacak ve yabancı mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak" dedi.

Maria Zakharova, Lavrov'un ikili görüşmelerinde, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Kafkasya ve Karadeniz bölgesindeki gelişmelerin yanı sıra belirli devletlerle ilişkilerin güncel yönleri de dahil olmak üzere küresel gündemdeki kilit konuların ele alınmasının planlandığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye\'ye geliyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Abdullah Yıldırım:
    genel olarak Rusya'dan birisi geldiğinde. veya bizim hükümet oraya gitiginde. bir olay oluyor haberlere okuduğumda. böyle görünüyor genel olarak . 1 0 Yanıtla
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