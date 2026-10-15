Lavrov, Bakü'deki CICA zirvesinde Avrasya'da ortak siyasi belge çağrısı yaptı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrasya'da çok kutupluluk ve çeşitlilik konusunda ortak bir siyasi belge hazırlanmasını önerdiklerini belirtti.

Lavrov, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi'nde konuştu.

Uluslararası ilişkiler sisteminin köklü değişimlerden geçtiğini belirten Lavrov, "Gözlerimizin önünde daha adil, çok kutuplu yeni bir dünya düzeni şekilleniyor." dedi.

Sergey Lavrov, Avrasya ülkelerinin ortak kalkınmaya ve eşit güvenliğe ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, "Bir devletin güvenliği, diğer devletlerin güvenliği pahasına sağlanamaz." diye konuştu.

Avrasya'da istikrarlı siyasi ve ekonomik ortam oluşturulması gerektiğini dile getiren Lavrov, "Ortaklarımızı, 21. yüzyılda Avrasya için çeşitlilik ve çok kutupluluk konusunda evrensel bir siyasi belgenin hazırlanmasına katılmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bu konuyu eylül ayında New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında bazı ülkelerle ele aldıklarını aktaran Lavrov, görüşmelerin kasım ayı başında Belarus'un başkenti Minsk'te yapılacak Avrasya Güvenlik Konferansı'nda sürdürüleceğini söyledi.

Lavrov, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Avrasya Ekonomik Birliği ve CICA arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini desteklediklerini belirterek, bu yapıların, ortak bir işbirliği ağı oluşturabileceğini dile getirdi.