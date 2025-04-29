Lavrov: Ukrayna ile Ön Koşulsuz Müzakerelere Açıkız - Son Dakika
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Lavrov: Ukrayna ile Ön Koşulsuz Müzakerelere Açıkız

Lavrov: Ukrayna ile Ön Koşulsuz Müzakerelere Açıkız

Rusya, Ukrayna ile koşulsuz müzakerelere başlayacağını ifade etti, ateşkese dair açıklamalarda bulundu.

29.04.2025 21:35
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Ukrayna ile ön koşulsuz doğrudan müzakerelere başlamaktan yana olduğunu söyledi.

Lavrov, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yapılan BRICS ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı sonrasında Rus basınına açıklamalarda bulundu.

"ATEŞKES ÖNERİSİNE MOSKOVA UYUYOR"

Rusya'nın gelecek hafta hayata geçireceği geçici ateşkese karşı Ukrayna'nın derhal 30 günlük koşulsuz ateşkes çağrısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Lavrov, bir süre önce ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji altyapı tesislerine yönelik 30 günlük ateşkes önerisine Moskova'nın tam olarak uyduğunu, Kiev'in ise uymadığını savundu.

"DOĞRUDAN MÜZAKERELERE HAZIRIZ"

Bu süre içinde Ukrayna ordusu tarafından yapılan ihlallerin listesini Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya gönderdiğini belirten Lavrov, "Bu nedenle ateşkes çağrılarının bedelini biliyoruz." ifadesini kullandı.

Kiev'in bir süre önce ateşkese karşı çıktığını şimdi ise Ukrayna ordusunun pozisyonundan dolayı derhal ateşkes çağrısı yaptığını söyleyen Lavrov, "Sahada, çatışma hattında, Ukrayna rejiminin giderek daha aktif bir şekilde geri çekildiği bir ortamda, pozisyonlarını 180 derece değiştirdiler ve ön koşulsuz olarak derhal ateşkes talep etmeye başladılar." dedi.

Rusya'nın Ukrayna ile ön koşulsuz doğrudan müzakerelerin başlatılmasından yana olduğunu vurgulayan Lavrov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından dile getirilen önerimiz, ön koşulsuz doğrudan müzakerelerin başlamasıdır." değerlendirmesini paylaştı.

Lavrov, ancak halihazırda ateşkesin, "Kiev'e daha fazla destek sağlamak ve askeri yeteneklerini güçlendirmek için kullanılacak bir ön koşul olarak değerlendirildiği" yorumunda bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lavrov: Ukrayna ile Ön Koşulsuz Müzakerelere Açıkız - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mustafa Görmüş:
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