Lavrov ve Abdulati'den Suriye ile Gazze görüşmesi - Son Dakika
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Lavrov ve Abdulati'den Suriye ile Gazze görüşmesi

Rusya ve Mısır dışişleri bakanları, Suriye ve Gazze'deki durumu ele alarak ateşkes vurgusu yaptı.

22.12.2024 20:46
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile Suriye ve Gazze Şeridi'ndeki durumu telefonda ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Abdulati telefon görüşmesi yaptı.

Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, iki bakan, "Birleşmiş Milletlerin, Suriyelilerin yürüttüğü kapsamlı siyasi sürecin temelinde, Suriye'de istikrar ve barışı sağlama yönünde uluslararası girişimlerin pekiştirilmesi konusunda önemli rol oynamasından yana olduğunu" belirtti.

Görüşmede, Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne güçlü destek verildi.

Gazze Şeridi'ndeki durumun istişare edildiği görüşmede, Gazze'de en kısa sürede ateşkesin sağlanması, Filistin meselesine de uluslararası hukuk çerçevesinde adil çözümün bulunması için gerekli koşulların oluşturulmasının elzem olduğu vurgulandı.

Rusya ile Mısır arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Lavrov ile Abdulati, siyasi diyaloğun sürdürülmesinden, ticaret ve ekonomi alandaki işbirliğinin genişletilmesinden yana olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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