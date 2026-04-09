Lavrov ve Erakçi Geçici Ateşkesi Görüştü
Lavrov ve Erakçi Geçici Ateşkesi Görüştü

09.04.2026 18:39
Rusya ve İran Dışişleri Bakanları, ABD-İran geçici ateşkesini ve bölgesel güvenliği ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile ABD-İran arasındaki geçici ateşkesi telefonda ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Erakçi, telefon görüşmesi yaptı.

ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin ele alındığı görüşmede, Rus tarafı bu ateşkesi memnuniyetle karşıladı, sağlanan anlaşmaların bölgesel boyutta olduğunu ve Lübnan'ı da kapsadığını vurguladı.

Bakan Lavrov görüşmede, İran ile ABD arasında yapılacak müzakerelerin başarılı olacağı umudunu paylaşarak, bölgede uzun vadeli barış ve sağlam güvenliğin sağlanması konusunda destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Erakçi de Rusya'ya, Basra Körfezi'ndeki durumla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) sergilediği tutumdan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

