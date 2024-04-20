Fransız Le Monde: Çin çeliği tehlikesi iddiası bir seçim kampanyası

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PARİS, 20 Nisan (Xinhua) -- Fransız Le Monde gazetesi, "Çin çeliği tehlikesi" iddiasının, 2016 yılından bu yana ABD'de bir seçim kampanyası tavrı haline geldiğini ve Çin tehdidi diye bir şeyin olmadığını yazdı.

ABD Başkanı Joe Biden, kısa süre önce Pittsburgh'taki Amerikan çelik işçileri birliğinin merkezinde yaptığı konuşmada, Çin'den ithal edilen metal ve alüminyumdan alınan vergileri üç kat artırmayı planladığını duyurmuştu.

Gazetede Perşembe günü yayımlanan makalede Biden'ın "pas kuşağının" kalbinde Çin çeliğine karşı başlattığı saldırının, işçi sınıfının sempatisini kazanmayı amaçlayan yeni bir hamleden başka bir şey olmadığı belirtildi.

Makalede, "2016 yılından bu yana Çin çeliği, bir seçim kampanyası tavrı haline geldi. ABD İstatistik Bürosu'nun verilerine inanacak olursak Çin tehdidi diye bir şey yok" ifadeleri yer aldı.

Le Monde, ABD İstatistik Bürosu'nun verilerine göre Çin'den yapılan ithalatların, ülkenin toplam çelik alımlarının sadece yüzde 3'ünü teşkil ettiğini, Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü'nün verilerininse yüzde 2,1 gibi çok daha küçük bir oranı gösterdiğini belirtti.

"Ama Washington, Çin'e yönelik kalıcı ve çok yönlü bir baskı uygulamaya karar vermiş durumda. 'Çelik savaşı', 'çip savaşının' yanında hiçbir şey" diyen gazete, Washington'ın ulusal güvenlik adına Beijing'i son nesil yarı iletkenlerden mahrum bırakmak için kendi müttefiklerinin kolunu bükmek de dahil olmak üzere elinden gelen her şeyi yaptığını yazdı.