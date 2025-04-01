Le Pen'e Destek Mitingi Yargı Bağımsızlığına Karşı - Son Dakika
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Le Pen'e Destek Mitingi Yargı Bağımsızlığına Karşı

Eski Başbakan Attal, Le Pen'e destek mitingini yargı bağımsızlığına karşı bir eylem olarak nitelendirdi.

01.04.2025 22:16
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Eski Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmaktan suçlu bulunan siyasetçi Marine Le Pen'e destek amacıyla başkent Paris'te 6 Nisan'da düzenlenecek etkinliğin "yargı bağımsızlığına karşı bir miting" olduğunu söyledi.

Fransız aşırı sağcı Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN) lideri Jordan Bardella, konuk olduğu Europe1 ve Cnews medya kuruluşlarının ortak yayınında Le Pen'in yolsuzluktan suçlu bulunduğu mahkeme kararını değerlendirdi.

Bardella, Fransızların bu mahkeme kararı karşısında kızgın olması gerektiğine inandığını söyleyerek, bu hafta sonu sokağa ineceklerini belirtti.

RN partisi de Paris'te 6 Nisan'da, Marine Le Pen'e destek mitingi düzenleyeceğini duyurdu.

Eski Başbakan Attal ise basına yaptığı açıklamada, "Jordan Bardella'nın açıklamalarına baktığımda, bunun öncelikle yargının bağımsızlığına ve yargı makamına karşı bir miting olduğunu anlıyorum." ifadesini kullandı.

Attal, aynı gün dünyada ve Fransa'da demokrasiyi savunanlar için kendisinin de başka bir miting düzenleyeceğini duyurdu.

Olay

Le Pen'in, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilli olduğu dönemde, hayali danışmanlık hizmetleri nedeniyle 2 kişiye AP fonlarıyla maaş ödediği iddia ediliyor.

Fransa'da Marine Le Pen'in de aralarında bulunduğu, eski adıyla Ulusal Cephe Partisinden seçilmiş bazı AP milletvekilleri hakkında 2004-2016 yıllarında AP'de "hayali istihdam" oluşturdukları iddiasıyla 2015'te soruşturma açılmıştı.

Paris savcılığı, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen dahil partinin bazı AP üyeleri hakkında, AB'ye ait fonları kötüye kullandıkları ve "suçu gizledikleri" gerekçesiyle dava açılmasını istemişti.

2018'de adı Ulusal Birlik (RN) olarak değiştirilen oluşumun önde gelen ismi ve eski cumhurbaşkanı adayı Le Pen ile babası Jean-Marie Le Pen ve Louis Aliot ile Bruno Gollnisch'in de aralarında bulunduğu 27 partilinin AB fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandığı dava, Eylül 2024'te Paris Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanmıştı.

Marine Le Pen'in AB fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı lider hakkında dün 5 yıl siyasi men yasağının derhal uygulanmasına, 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında geçirilmek üzere 4 sene hapis ve 100 bin avro para cezası verilmesine hükmetmişti.

Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken, avukatları, kararı temyize götüreceklerini açıklamıştı.

Karara, yerel siyasiler ve bazı Avrupalı liderler tepki göstermişti.

Fransa'da Yüksek Yargı Konseyinin dün yayımladığı bildiride, "Davayı yürüten yargıçları kişisel olarak hedef gösteren tehditler ve siyasi liderlerin özellikle soruşturmanın veya mahkumiyet (kararının) esasına ilişkin açıklamaları demokratik toplumda kabul edilemez." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Le Pen'e Destek Mitingi Yargı Bağımsızlığına Karşı - Son Dakika

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